Inter, rimonta scudetto possibile? L'analisi dei precedenti

Il pareggio nel derby ha lasciato invariate le distanze in testa alla classifica: l'Inter si trova ancora a -7 dalla coppia al vertice composta da Milan e Napoli. Quante volte nella storia, il club nerazzurro si è trovato in situazione di svantaggio alla dodicesima giornata ed è riuscito poi a laurearsi campione d'Italia? Ecco tutti i precedenti

Archiviato il pareggio nel derby, l'Inter si interroga sul proprio futuro in questo campionato e sui sette punti che la separano da Milan e Napoli, appaiate in testa alla classifica. La sosta sarà infatti anche occasione di riflessione per Inzaghi, chiamato necessariamente a migliorare il proprio cammino per tentare una rimonta che appare sicuramente complicata, visto anche il ritmo forsennato che stanno tenendo le due squadre al comando. Ma cosa dicono i precedenti? E' già successo che l'Inter riuscisse a conquistare lo scudetto da una situazione di svantaggio così ampia?

I 5 precedenti nella storia dell'Inter approfondimento Un gol ogni 63 minuti: Correa è il migliore in A Per l'Inter non sarà facile rimontare sette punti in classifica anche perchè, a differenza di quanto accaduto in diversi campionati del passato, questa volta sono due le squadre da recuperare. Soltanto cinque volte in passato, la squadra nerazzurra è riuscita a laurearsi campione d'Italia non trovandosi già al primo posto alla dodicesima giornata di campionato. L'esempio più recente ci riporta all'anno scorso, quando l'Inter di Antonio Conte si trovava a questo punto della stagione a -1 dal Milan capolista. Mai però lo scarto era stato così ampio come quello attuale: a recuperare il maggior numero di punti è stata in due occasioni la Grande Inter di Helenio Herrera, sotto di 5 lunghezze rispetto alla vetta sia nel campionato 1962-63 che in quello successivo (distacchi calcolati come se la vittoria valesse 3 punti).

Le rimonte storiche del passato: la Lazio di Inzaghi nel 2000 La prima riguarda Inzaghi da vicino, perchè lui stesso era protagonista (ma in campo) nella Lazio allenata da Sven Goran Eriksson, che nel campionato 1999-2000 si trovava a 9 punti di distanza dalla Juventus addirittura alla 26^giornata. La risalita più importante nel recente passato riguarda ancora i bianconeri, questa volta però nel ruolo della squadra che rimonta e non di quella che viene rimontata. Nel campionato 2015-16, la squadra allenata da Massimiliano Allegri si trovava infatti a 11 punti dalla Roma capolista alla 10^giornata.