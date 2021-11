Lo riferisce il club attraverso un comunicato: "Mister Igor Tudor è risultato positivo a test specifico per Covid-19. L'allenatore croato, regolarmente vaccinato, attualmente sta bene ed è in isolamento domiciliare"

"Hellas Verona FC comunica che mister Igor Tudor è risultato positivo a test specifico per COVID-19. L’allenatore croato, regolarmente vaccinato, attualmente sta bene ed è in isolamento domiciliare. La Società ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti". Con questo comunicato la società gialloblù ha informato, pochi minuti dopo mezzogiorno, la positività al coronavirus del suo allenatore. Il prossimo impegno dei veneti è previsto il 22 novembre alle 18.30, al Bentegodi contro l'Empoli. La sosta per le nazionali potrebbe quindi permettere all'allenatore croato di negativizzarsi in tempo per poter guidare la squadra dalla panchina.