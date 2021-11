Australian Open: obbligo vaccino per i giocatori

Vaccinazioni Italia: oltre 93 milioni di dosi somministrate

Sono 93.215.976 le dosi di vaccino somministrate in Italia, il 93,3% del totale di quelle consegnate, pari finora a 99.954.053. Sono state somministrate 623.760 dosi addizionali, pari al 69,66% della popolazione potenzialmente

oggetto di tali somministrazioni ed effettuati 3.126.344 richiami (booster) al 60,93% della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi. Le persone che hanno avuto almeno una prima dose sono 46.955.559, l'86,94% della popolazione over 12, quelle che hanno completato il ciclo vaccinale 45.638.318, pari all'84,50% della popolazione over 12.