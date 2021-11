Pioli sul rinnovo: "Volontà di proseguire insieme"

L'allenatore rossonero ha vinto il premio Nils Liedholm 2021. A margine dell'evento ha parlato anche del tema rinnovo, dicendo di essere "in piena sintonia con il club". Sulla stagione in corso ha poi spiegato che la squadra quest'anno è "più matura e consapevole", ma che il gruppo è giovane e deve ancora migliorare Condividi

Riconoscimento speciale per Stefano Pioli, che a Villa Boemia di Cuccaro Monferrato ha ricevuto il premio Nils Liedholm 2021. Queste le motivazioni della scelta: "per lo stile e l'eleganza che hanno contraddistinto il suo ruolo prima di calciatore e poi di allenatore". A consegnare il premio è stato il figlio di Nils. A margine dell'evento l'allenatore rossonero ha parlato anche del suo futuro e del tema rinnovo (in cadenza a giugno 2022). "Con il club sono in piena sintonia - ha detto - abbiamo trovato una grande sinergia. C'è la volontà da entrambe le parti di continuare a lavorare insieme". Alla domanda su possibili arrivi nel mercato di gennaio, Pioli ha invece risposto di pensare più che altro a ritrovare i giocatori attualmente infortunati: "Credo che dovremo essere bravi a recuperare i giocatori come stiamo facendo, spero dopo la sosta di avere la maggior parte del gruppo a disposizione. L'organico è di alto livello, abbiamo cominciato bene la stagione, ma dovremo essere bravi a continuare in questo modo".

"Squadra giovane, possiamo ancora crescere" Pioli ha poi fatto il punto sulle qualità attuali della squadra e sulla sua maturazione. "Questo Milan è giovane - ha sottolineato -, ha bisogno di tempo per crescere e anche di sbagliare per diventare una grande squadra. Possiamo ancora migliorare in tante situazioni. Siamo più consapevoli e maturi ma dobbiamo trovare la capacità di essere compatti nei momenti di difficoltà delle partite ed essere più cinici quando le possiamo chiudere. Il percorso che abbiamo fatto e i risultati della scorsa stagione comunque ci hanno dato consapevolezza. Anche contro i grandi club abbiamo fiducia nei nostri mezzi". Una battuta poi sul Napoli, in testa a parimerito con i rossoneri a quota 32 punti dopo 12 giornate: "E' una grande squadra e merita la posizione che ha. Hanno delle qualità precise e noi abbiamo le nostre".