Nico Gonzalez negativo al Covid dopo 18 giorni

C'è una buona notizia per la Fiorentina in vista della sfida contro la capolista Milan, atteso a Firenze sabato 20 novembre alla ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali. Nico Gonzalez è risultato negativo al Covid dopo aver effettuato un tampone molecolare. L'argentino dovrà ora intraprendere l'iter diagnostico per ottenere l'idoneità al rientro in campo. Gonzalez era risultato positivo lo scorso 26 ottobre ed era stato costretto a saltare le sfide di campionato contro Lazio, Spezia e Juventus. Oltre a non poter rispondere alla convocazione della sua nazionale per le qualificazioni al Mondiale del prossimo anno. Proprio ieri ai media argentini l'esterno offensivo viola aveva espresso il suo disappunto per la prolungata positività al Covid: "È incredibile, non me lo spiego neanche io. Pensavo sarebbero stati al massimo 10 giorni, non capisco davvero. Ho la doppia dose di vaccino".