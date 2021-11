L'attaccante della Lazio, costretto a saltare le sfide della Nazionale contro Svizzera e Irlanda del Nord, si è sottoposto agli esami medici per verificare le condizioni del polpaccio sinistro. E' stata riscontrata una lesione di basso grado: è fortemente in dubbio per il match di sabato contro la Juve. Mercoledì nuovi accertamenti

Ciro Immobile si è sottoposto ad accertamenti medici, dopo il problema al polpaccio sinistro che lo ha costretto a rinunciare alle due decisive partite dell'Italia - contro Svizzera e Irlanda del Nord - nelle qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar.

L'attaccante della Lazio ha una lesione di basso grado e verrà rivalutato nella giornata di mercoledì. Immobile molto difficilmente sarà in campo sabato alle 20.45 contro la Juventus all'Olimpico e probabilmente salterà anche la sfida di Europa League contro la Lokomotiv Mosca, in programma giovedì 25 novembre. L'obiettivo è quello di recuperarlo pienamente per Napoli-Lazio di domenica 28 novembre.

Gli accertamenti svolti all'inizio della settimana dallo staff medico della Nazionale avevano evidenziato un sofferenza muscolare a carico del muscolo soleo della gamba sinistra per l'attaccante, che già nei giorni precedenti era rimasto a riposo a causa di un affaticamento muscolare, salvo poi recuperare in tempo per giocare le sfide con Olympique Marsiglia e Salernitana (andando a segno in entrambe le partite).