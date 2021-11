Il club giallorosso dà proseguimento alla campagna “Amami e basta” con una nuova iniziativa legata alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

L'AS Roma rinnova il suo impegno nel contrasto al fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'iniziativa "1-5-2-2 #SaveTheTactic", promuovendo il numero antiviolenza e stalking. José Mourinho e i capitani delle selezioni maschili e femminili, Lorenzo Pellegrini ed Elisa Bartoli, si sono fatti portavoce della nuova campagna del Club giallorosso per accendere nuovamente i riflettori sull'importanza della richiesta di aiuto per uscire dalla violenza. Tante le iniziative che il club intraprenderà. Ad esempio destinerà il 50% dell'incasso di Roma-Zorya, gara di Conference League che si giocherà il 25 novembre, alla fondazione Roma Cares, impegnata a realizzare percorsi formativi per le donne vittime di violenza. I calciatori e le calciatrici, inoltre, indosseranno una maglia con una patch dedicata alla campagna. Le divise indossate andranno poi all'asta, il cui ricavato verrà devoluto a Roma Cares.

La patch dedicata all'iniziativa sulla manica della maglia da gara giallorossa

1-5-2-2 è il numero da chiamare se si è vittime di violenza o stalking In una partita, come nella vita, ci sono decisioni che possono cambiare il corso degli eventi. L’1-5-2-2 non è la nuova tattica con cui scenderanno in campo le squadre giallorosse, ma il numero da chiamare se si è vittime di violenza o stalking. Il 1522 è infatti il servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Un numero gratuito, attivo 24 ore su 24, che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.



“Sono davvero orgogliosa di vedere la Roma ancora una volta in prima linea in una campagna di sensibilizzazione su un tema così importante. È un privilegio – spiega Elisa Bartoli, capitano della Roma Femminile - essere parte di questa iniziativa e sono certa che anche questa volta i tifosi si ritroveranno uniti in questa importante iniziativa”.