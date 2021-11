Il centrocampista giallorosso è stato costretto a uscire dal campo al 15' del primo tempo a causa di un problema al quadricipite della gamba destra: si sottoporrà agli esami strumentali nelle prossime ore per capire l'entità dell'infortunio, che però non riguarda l'infiammazione al ginocchio destro che Pellegrini si porta dietro da qualche settimana

Non è iniziata nel migliore dei modi la partita contro il Torino per la Roma, costretta a rinunciare a Lorenzo Pellegrini dopo soli 15 minuti. Il centrocampista giallorosso ha dovuto infatti abbandonare il terreno di gioco, sostituito da Carles Perez, per un problema muscolare al quadricipite della gamba destra. Il capitano della Roma si sottoporrà nelle prossime ore agli esami strumentali per capire l'esatta entità dell'infortunio, ma le prime sensazioni non sono troppo positive. Quel che è certo è che non si tratta di un ulteriore problema relativo all'infiammazione al ginocchio destro che Pellegrini si porta dietro ormai da qualche settimana, ma di un infortunio di natura muscolare.