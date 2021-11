Spalletti recupera Politano: è negativo al Covid

Prima l'omaggio a Maradona, con la presentazione della statua che lo rappresenta, poi la straordinaria prestazione contro la Lazio, con un'importante vittoria per 4-0 che vale il primo posto in solitaria. La domenica sera è stata ricca di emozioni per il Napoli, che si è rialzata nel miglior modo possibile dopo la doppia sconfitta contro Inter e Spartak Mosca in Europa League. E, all'indomani della vittoria con la Lazio, gli azzurri si sono risvegliati con un'altra bella notizia. Luciano Spalletti, infatti, ha recuperato Matteo Politano, risultato positivo al Covid prima della gara contro l'Inter e ora regolarmente rientrato in gruppo in vista dei prossimi impegni. Il Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che l'esterno offensivo "è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore nella giornata di oggi effettuerà gli esami previsti dal protocollo in vigore e nei prossimi giorni si aggregherà nuovamente al gruppo", si legge.