Percassi: "Gasperini ha firmato fino al 2024"

L'annuncio dell'amministratore delegato nerazzurro dopo la vittoria contro il Venezia: "Felici di comunicare di aver formalizzato un accordo già trovato tempo fa: Gasperini ha firmato fino al 2024, con opzione per il 2025. È la dimostrazione di come lui creda nel progetto della società". La gioia dell'allenatore: "È il ringraziamento per un ambiente che mi sta dando grandi soddisfazioni"

Atalanta devastante con un super Pasalic (tripletta) e con il primo gol in Italia di Koopmeiners: Venezia travolto per 4-0 e tre punti importanti conquistati con la terza vittoria consecutiva. Momento magico per i nerazzurri, l'ennesimo della gestione Gasperini. Che dura dal 2016 e durerà, quantomeno, per i prossimi due anni e mezzo. L'allenatore ha infatti firmato il rinnovo di contratto fino al 2024, con opzione per il prolungamento per un'altra stagione. Ad annunciarlo è stato Luca Percassi, ai microfoni di Sky Sport: "In mattinata abbiamo formalizzato il prolungamento di contratto con Gasperini - le parole dell'amministratore delegato nerazzurro – Abbiamo trovato il tempo per farlo dopo che l'accordo era già stato trovato da tempo ed è fino al 2024, con opzione per il 2025. Questa è la dimostrazione che Gasperini crede nel nostro progetto e che l'Atalanta crede nel proprio allenatore. Siamo felici di annunciarlo dopo un'importante vittoria in casa".

"Boga? Siamo sempre vigili sul mercato"

"L'Atalanta una sua storia e dobbiamo continuare a lavorare, senza distoglierci da quella che è la realtà - prosegue - Anche in questa partita Gasperini ha buttato in campo due giocatori del nostro settore giovanile, da qui partiamo per arrivare alle grandi partite. Mercato? In ogni sessione l'Atalanta è attenta per rinforzarsi, vediamo cosa succederà. Boga è un giocatore importante di una società amica. Siamo contenti dei nostri giocatori, ma se ci saranno delle occasioni le sfrutteremo".