Kjaer, infortunio al ginocchio: esce in barella

Milan in ansia per le condizioni di Simon Kjaer: il difensore danese si è infortunato al 1' del match di Marassi con il Genoa, nel tentativo di fermare un'azione in contropiede di Cambiaso. Lo staff medico rossonero, al termine dell'azione è entrato in campo per soccorrere il giocatore: dolorante al ginocchio sinistro, gli è stata applicata una borsa del ghiaccio e Kjaer ha lasciato il campo in barella. Pioli, costretto al cambio al 4' di gioco, lo ha sostituito con Gabbia. Una prima diagnosi parla di trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro: domani verranno effettuati tutti gli accertamenti del caso, il giocatore rientrerà a Milanello.