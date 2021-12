Intervento perfettamente riuscito per il difensore danese che si è sottoposto ad artroscopia al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale. Tempi di recupero stimabili in 6 mesi

Simon Kjaer tornerà in campo tra sei mesi dopo l’operazione al ginocchio in seguito all’infortunio rimediato contro il Genoa. È questo quanto si legge nel comunicato diramato dal Milan che ha fatto il punto sulle condizioni del difensore danese, operato in artroscopia al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale. Tempi di recupero che quasi certamente permetteranno a Kjaer di partecipare al mondiale in Qatar che si disputerà a novembre e dicembre 2022.