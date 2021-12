È un Luciano Spalletti sereno a fine gara nonostante la sconfitta della sua squadra, battuta 3-2 dall'Atalanta e nonostante abbia dovuto seguire la partita dalla tribuna per la squalifica: "Se avessimo vinto sarebbe venuto Domenichini a parlare - precisa subito - Ma dal momento che abbiamo perso è giusto che sia venuto io". Poi sulla partita connotata dalle tante assenze in casa Napoli: "Abbiamo messo in campo una squadra che ha fatto le cose per bene e poi in dei momenti non è stata fortunata nelle scelte che ha fatto, ma è stata una squadra credibile che ci permetterà di rimanere agganciati alle squadre forti finché non rientrerannon tutti. Mi sembrerebbe riduttivo per l’Atalanta dire di aver giocato contro una squadra rimaneggiata perché loro hanno vinto una gara seria e vera - spiega - Se non ci fosse stato l’ulteriore problema a Lobotka probabilmente saremmo riusciti a fare tutto quanto avevamo fatto con lui in campo. C’è stata questa ulteriore difficoltà, però anche Demme è un ragazzo su cui contiamo perché se non avesse avuto il Covid avrebbe giocato titolare".