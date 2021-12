Dopo la vittoria sul Genoa, l'allenatore bianconero ha mostrato la sua soddisfazione: "Mi sono divertito a guardare la squadra. Era importante vincere e farlo in questa maniera". Poi chiarisce l'episodio del battibecco con Morata: "Non è successo nulla, era stato ammonito e ho preferito toglierlo". Poi Dybala sul rinnovo: "Adesso il club deve pensare a risolvere altre cose. Il mio rinnovo può attendere"

La Juventus vince anche contro il Genoa e mette di seguito la seconda vittoria dopo il successo di Salerno. Intervenuto nel post partita, l'allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, ha commentato con soddisfazione la partita dei suoi giocatori: "Stasera mi sono divertito a vedere la squadra, così come a Salerno e anche col Sassuolo quando abbiamo perso, ma purtroppo contano solo i risultati. Abbiamo fatto un altro passettino in avanti. Era importante vincere e farlo con questa testa, aggredendo la partita per novanta minuti". La Juventus, grazie a questa vittoria, supera la Roma e aggancia la Fiorentina al quinto posto: "Le quattro davanti meritano le posizioni che hanno. Il nostro obiettivo è quello di ottenere il massimo: abbiamo gli ottavi di Champions, la Supercoppa e la Coppa Italia. Per questo oggi era importante vincere: adesso ci aspettano trasferte difficili come Venezia e Bologna e chiuderemo col Cagliari. Vedremo poi cosa succede".