I bianconeri non possono permettersi di lasciar scappare le prime in classifica e hanno bisogno di un successo per riagganciare il quinto posto; il Genoa di Shevchenko cerca punti per uscire dalla zona retrocessione. Allegri conferma il 4-2-3-1 che ha battuto la Salernitana, con un solo cambio in attacco, dove torna titolare Morata. In difesa ancora Chiellini; fuori Bonucci. Tanti indisponibili nel Genoa: in attacco ancora Bianchi-Ekuban. Calcio d'inizio alle 20.45