Nel primo tempo di Sampdoria-Lazio (finita 3-1 per i biancocelesti), Ciro Immobile ha segnato due reti, fondamentali per la vittoria della squadra di Maurizio Sarri al Ferraris di Genova. In mezzo ai due gol, però, l'attaccante ha avuto un problema fisico al ginocchio destro (lo stesso che gli aveva causato problemi durante l'ultima sosta per le nazionali): era il 23' quando Immobile, dopo uno scontro di gioco, si era fermato zoppicando, dando inizialmente l'impressione di non riuscire a riprendere. Dopo qualche minuto, però, era rientrato in campo, riuscendo a segnare il secondo gol della serata con una splendida girata su cui Audero non aveva potuto far nulla. Nonostante il suo rientro in campo decisivo, però, Maurizio Sarri all'intervallo ha deciso di sostituirlo in via precauzionale. Al suo posto è entrato Vedat Muriqi. Nel corso del secondo tempo Immobile ha seguito la partita dalla panchina, ma col sorriso, come si è potuto notare quando è stato inquadrato dalle telecamere.