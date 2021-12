Juric: "Passo indietro. Dobbiamo crescere tanto"

L'allenatore del Toro commenta il pareggio a Cagliari: "Abbiamo fatto fatica, è stato un passo indietro rispetto ad altre partite in cui ho visto miglioramenti. Dobbiamo ancora crescere tanto, la strada è lunga ma abbiamo le caratteristiche per farlo"

Il Torino esce dall'Unipol Domus di Cagliari con un pareggio (1-1). E se il punto ottenuto può anche soddisfare Ivan Juric, lo stesso non si può dire della prestazione dei suoi giocatori: "Oggi abbiamo fatto un piccolo passo indietro, perché abbiamo fatto meno bene rispetto alle altre volte. Qualche giovane ha fatto molta fatica sul sviluppo di gioco. Negli ultimi venti minuti poi ci siamo sciolti, con l'ingresso di giocatori giusti come Rodriguez, Praet e Baselli che hanno cambiato il ritmo, permettendoci di creare qualcosa in più. Abbiamo avuto tre o quattro occasioni sul finale: potevamo anche vincerla". L'allenatore granata insiste sul primo tempo negativo dei suoi: "Si poteva fare di più a livello di gioco. Pobega aveva problemi col flessore, Buongiorno affaticato. Gli smarcamenti sono stati poco giusti: abbiamo fatto fatica. Detto, questo, abbiamo retto abbastanza bene, ma a livello di gioco un po' di stanchezza si è sentita".