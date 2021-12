L'episodio alla mezz'ora di gioco del match alla Unipol Domus Arena di Cagliari: la squadra ospite passa in vantaggio. Sembra gol di Sanabria, ma dopo il replay è possibile rendersi conto che in realtà si tratta di autogol di Carboni

Al trentesimo minuto di Cagliari-Torino, la partita si è sbloccata. Pobega ha calciato dalla distanza, Cragno ha respinto, Sanabria si è avventato sulla palla che alla fine è finita in rete dopo un po' di confusione nell'area piccola. La deviazione decisiva, però, è quella di Carboni, a cui quindi è stato assegnato autogol. Come si può notare se si osserva con attenzione il replay, il pallone non sarebbe finito in rete senza la deviazione fortuita dell'anca del difensore del Cagliari, che tocca il pallone e ne cambia la traiettoria facendola finire in porta. L'1-0 del Torino, quindi, è frutto di un autogol.