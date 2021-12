Cioffi: "Se avrò un'altra chance me la giocherò"

Buona la prima per Gabriele Cioffi sulla panchina dell'Udinese. I bianconeri fermano infatti il Milan capolista, anche se rimane un po' di amaro in bocca per il pareggio raggiunto dai rossoneri nei minuti di recupero. Il nuovo allenatore guarda però il bicchiere mezzo pieno, nell'intervista post partita a Sky Sport: "L'aspetto positivo deve prevalere sempre e sono stato avvantaggiato da un lavoro importante fatto da Gotti in due anni e mezzo. Mi sento di ringraziare lo staff, e lo avrei fatto comunque, perchè in questi giorni mi sono stati vicino e mi hanno dato tranquillità. Ovviamente ringrazio la società, che a sorpresa ha creduto in me. Per me è stata una cosa inaspettata, a tutto pensavo tranne che a una cosa del genere. Di me in questa squadra c'è il cuore, la volontà, il desiderio di non mollare mai. Però il grazie vero va detto ai ragazzi. Ho chiesto loro di essere coraggiosi, negli atteggiamenti, nelle corse e l'hanno fatto. Ma non mi hanno stupito, sentivo che avevano questo da dare e ho cercato di tirarglielo fuori. Parto però da delle basi solide".