L'allenatore biancoceleste, alla cena natalizia del club, parla del momento della squadra: "Quello che gli chiedo è di essere squadra e di avere continuità. Li vedo tutti i giorni e so che hanno molto di più di quanto esprimono, ma se pensiamo di risolvere tutto con il mercato siamo fuori strada". E il presidente Lotito lo conferma: "Ho dato mandato ai dirigenti di rinnovargli il contratto per due anni" Condividi

Nella location dell'Hotel St. Regis di Roma, la Lazio si è riunita per l'annuale cena natalizia. Presente ovviamente anche Maurizio Sarri che, intervistato dalla radio ufficiale del club biancoceleste, ha parlato del momento della sua squadra: "Sono dei ragazzi ai quali voglio bene e non gliel'ho mai detto. Credo che possano fare di più di quello che stanno facendo. Devono avere la forza di pensare come collettivo e se lo faranno saranno esaltati anche individualmente, faremo fatica ma prima o poi lo faremo. Quello che gli chiedo è di essere una squadra e di avere la forza di mettere in campo la continuità, in certe partite abbiamo lottato, in altre siamo arrivati scarichi".

"Se pensiamo di risolvere tutto con il mercato siamo fuori strada" approfondimento Conceição e un ex romanista: che insidia il Porto "Li vedo tutti i giorni - ha proseguito Sarri - e so che loro hanno molto di più di quanto esprimono. Il responsabile sono io, ma li devo aiutare nel trovare continuità e mentalità. Nel campo ci mettiamo prima la faccia e poi anche la maglia che quella maglia è da rispettare. Sotto l’albero spero di trovare 6 punti in queste due partite prima della sosta, sarebbe importantissimo. Se pensiamo di risolvere tutto con il mercato siamo fuori strada".

"Milinkovic a volte dice che mi odia" Sarri nel corso della serata è stato protagonista anche di un divertente siparietto con Sergej Milinkovic-Savic. L'allenatore della Lazio ha coinvolto la madrina della serata Anna Falchi, dicendole "Chiedi a Milinkovic quanto mi vogliono bene, certe volte dice che mi odia". Il centrocampista serbo smentisce le parole del suo allenatore: "Voglio bene al mister, non stiamo facendo ancora come vuole lui ma col tempo ce la faremo. Piano piano, non siamo partiti alla grande ma prima o poi arriveranno i risultati".