Lazio, la sfida è col Porto dell'ex Conceição

9/10 ©LaPresse

CURIOSITÀ: UN EX LAZIO IN PANCHINA E IN CAMPO ANCHE… UN EX ROMA



La curiosità principale è legata all'ex in panchina, Sergio Conceição. Il numero 10 è sulla maglietta del figlio Francisco, autore di un gol e due assist fin qui. Ma c'è anche un ex Roma: Ivan Marcano (difensore centrale nelle gerarchie alle spalle di Pepe e Mbemba). 13 presenze totali per lui nel 2018/19 (curiosamente l'anno in cui i giallorossi uscirono in Champions proprio col Porto). I due derby non li aveva giocati.