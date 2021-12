Brutte notizie per un Napoli già in emergenza e alle prese con diversi infortuni. Contro lo Spezia non ci sarà, infatti, Lorenzo Insigne, risultato positivo a un tampone molecolare al quale si è sottoposto nella mattinata di oggi dopo l'esito, ritenuto dubbio, di un primo tampone antigenico. Lo ha fatto sapere attraverso i propri canali social lo stesso Napoli, che ha prima postato la notizia dell'esito dubbio dell'iniziale tampone e poi la conferma della positività del capitano azzurro. Come conseguenza, tutti gli altri giocatori della rosa si sono poi sottoposti a un nuovo tampone molecolare, come indicato dalla Asl di competenza, il cui risultato verrà comunicato nelle prossime ore. Spalletti, che aspettava il rientro del numero 24, assente a Milano contro il Milan per un problema muscolare, dovrà dunque fare a meno di un altra pedina molto importante per la sfida allo Spezia di Thiago Motta, che affronterà già privo di Osimhen, Fabian Ruiz, Koulibaly e Mario Rui.