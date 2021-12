Con la Salernitana bloccata in Campania dall'Asl dopo alcuni casi di positività al Covid-19 e la partita mai rinviata dalla Lega, alla Dacia Arena è andata in scena un'altra Juventus-Napoli. Allo stadio la squadra di Cioffi, arbitri e assistenti. Non quella di Colantuono. Dopo 45' il signor Camplone ha accertato l'impossibilità di giocare il match per assenza della squadra ospite. L'Udinese è andata lo stesso in campo: per giocare un'amichevole in famiglia