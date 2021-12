Non solo Fabiàn Ruiz e Insigne, anche il messicano è risultato positivo al Covid: l'attaccante era nel suo Paese per le feste natalizie, dovrà ritardare il rientro in Italia. Grave emergenza per Spalletti in vista di Juve-Napoli del 6 gennaio

Si aggrava l'emergenza in casa Napoli, complice anche l'emergenza Covid: dopo quelle di Lorenzo Insigne e Fabiàn Ruiz, è emersa la positività anche di Hirving Lozano. L'attaccante classe 1995 era in Messico per le vacanze natalizie, in attesa di ritornare in Italia per la ripresa delle attività. Lozano è stato sottoposto a un tampone molecolare, da cui è emersa la sua positiva al Covid nonostante il vaccino. Questo lo costringerà a rinviare il suo rientro in Italia e, di conseguenza, il ritorno in campo. Ad annunciarlo è stata la stessa società azzurra, con questo comunicato apparso sui propri canali social: "Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio", si legge sul profilo Twitter del club.