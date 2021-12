Il direttore dell'ASL Napoli 2 avverte: "La situazione resta da monitorare, stiamo navigando a vista e c'è preoccupazione per la variante Omicron. Tanti calciatori sono anche all'estero per le vacanze, per esempio non credo sarà così facile per Fabiàn Ruiz fare rientro in Italia dalla Spagna"

Il 6 gennaio ritornerà il campionato di Serie A dopo la sosta natalizia. Nel giorno dell'Epifania ci saranno ben 10 gare in programma con il big match tra Juventus e Napoli che chiuderà la prima giornata del girone di ritorno. Preoccupa, però, la situazione relativa al Covid, i contagi sono in crescita e anche parecchi calciatori sono risultati positivi negli ultimi giorni, tra questi Lorenzo Insigne e Fabiàn Ruiz. Proprio questa gara, nella scorsa stagione, fece molto discutere: l'ASL proibì al Napoli di partire per Torino, inizialmente fu inflitta la sconfitta per 0-3 a tavolino per gli azzurri che ebbero però l'opportunità di rigiocare la partita dopo aver presentato ricorso preso il Collegio di Garanzia del CONI. Scenario possibile anche quest'anno, anche perché proprio prima di Natale anche la Salernitana è stata bloccata dalla Asl campana e non la squadra non è potuta partire alla volta di Udine.