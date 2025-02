Il Giudice Sportivo ha squalificato sei giocatori in vista del prossimo turno di campionato. Oltre al difensore del Parma Leoni, unico espulso della 25° giornata, salteranno i prossimi match anche Gosens, Izzo, Masina, Rovella e Bradaric. Nessuna prova tv per Lautaro Martinez per possibili espressioni blasfeme alla fine di Juve-Inter. In vista di Napoli-Inter tra due settimane però entrano in diffida due giocatori importanti