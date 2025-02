Il nuovo allenatore del Parma è Cristian Chivu . Classe 1980 e oltre 10 anni da calciatore in Italia, l'ex nazionale rumeno è pronto alla sua prima avventura alla guida di una squadra professionistica. Già allenatore della Primavera dell'Inter, Chivu ha raggiunto l'intesa con il club gialloblù nella serata di lunedì: dopo essere arrivato in città, ha firmato un contratto fino a giugno 2026 . Superata la concorrenza di Igor Tudor , che inizialmente era la prima scelta degli emiliani ma ha preferito attendere un'altra chiamata, e quella di Andrea Pirlo che tuttavia non aveva avuto contatti col Parma.

Pecchia esonerato dal Parma

Dopo la sconfitta subita domenica contro la Roma, la quarta di fila in un 2025 ancora senza vittorie, il club gialloblù ha deciso di sollevarlo dall'incarico di allenatore nonostante un contratto da poco firmato fino al 2027. Il Parma al momento è terzultimo in classifica con 20 punti, uno in meno dell'Empoli che ad oggi sarebbe salvo. Fabio Pecchia era al Parma da due stagioni e mezzo: l'anno scorso aveva conquistato la promozione in Serie A. Ecco la nota del Parma: "Il percorso del Parma Calcio e di Fabio Pecchia si divide. Dopo 110 partite in gialloblu, è doveroso evidenziare i traguardi raggiunti, culminati con la storica vittoria del campionato di Serie B 2023/24. Oltre due anni in cui l'allenatore Fabio Pecchia e il suo staff hanno lasciato un marchio indelebile nella storia dei gialloblù, avendo raggiunto obiettivi sportivi corredati da valori umani e professionali. Parma Calcio augura le migliori fortune professionali a Fabio e al suo staff per il prosieguo delle loro carriere".