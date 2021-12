Samp: Osti verso il ritorno dopo la sospensione

Mentre la Sampdoria ha conosciuto il suo nuovo presidente (Marco Lanna, ex giocatore blucerchiato a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta), nella dirigenza blucerchiata c'è un nuovo ritorno: è quello di Carlo Osti. In questo caso, il dirigente tornerà dopo aver scontato la sospensione di tre mesi iniziata a inizio ottobre, per "il venir meno dei presupposti per la prosecuzione del rapporto di lavoro", come si leggeva nel comunicato ufficiale della Sampdoria al momento dell'annuncio. Osti farà ritorno a Bogliasco e tornerà a svolgere il ruolo di responsabile di tutte le aree tecniche del club blucerchiato.