Nandez, Covid e denuncia per violenza in Uruguay

Il centrocampista del Cagliari è risultato positivo al coronavirus al rientro dall’Uruguay. Regolarmente vaccinato e asintomatico, il giocatore è in isolamento. Secondo quanto riferisce Telemundo dall’Uruguay, sarebbe stato denunciato dalla ex compagna per "violenza domestica, psicologica e patrimoniale" e per questo sarebbe scattato un mandato di cattura in patria

Positivo al Covid e denunciato per violenza nei confronti per l’ex compagna: poteva chiudersi decisamente meglio il 2021 per Naithan Nandez. Il centrocampista è risultato positivo al Covid 19, come riferisce il sito del Cagliari. L’uruguaiano, che è vaccinato ed è asintomatico, ha svolto in Sardegna i test sanitari programmati per i calciatori di rientro dall’esterno. È positivo al virus ma non è entrato in contatto con nessuno altro componente del gruppo squadra. Trascorrerà il periodo di isolamento nella sua abitazione.

Dall'Uruguay: "Denuncia per violenza"

Intanto, secondo quanto riferisce l’emittente uruguaiana TeleMundo, Nandez sarebbe stato denunciato con l’accusa di "“violenza domestica, psicologica e patrimoniale" nei confronti della sua ex compagna e madre dei suoi figli, Sarah Garcia Mauri. Il centrocampista, nonostante il mandato di cattura, avrebbe evitato l’arresto per il fatto di essere partito dall’Uruguay per tornare in Italia.