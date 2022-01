Sarri: "Voglio coraggio. Pronto a firmare rinnovo"

L'allenatore presenta la sfida ai nerazzurri: "Serve una gara di grande coraggio, stiamo commettendo troppi errori individuali e di reparto che ci stanno facendo perdere punti". Sull'emergenza sanitaria: "Spero non si torni a giocare con gli stadi chiusi. Rinnovo? Se arriva il contratto, firmo" CORONAVIRUS, NEWS E DATI IN TEMPO REALE Condividi

"Domani sarà una partita difficile. Dalla mia squadra vorrei vedere una partita di grande coraggio nell’affrontare un avversario forte, in uno stadio non semplice. Voglio coraggio, senza retropensieri". Parla così Maurizio Sarri alla vigilia di Inter-Lazio, match valido per la 21^ giornata di campionato. Biancocelesti che si presentano al match dopo il 3-3 con l’Empoli: "In questo momento è una Lazio a due facce. Mi dispiace che la prestazione sia inficiata da disattenzioni difensive che contro l’Empoli ci sono costate due punti. Stiamo facendo qualche errore individuale e di reparto di troppo, abbiamo qualche problema di approccio alle partite. Il secondo gol che abbiamo subito dall’Empoli lo vedo troppo spesso in allenamento, è un difetto da estirpare".

"Spero non si torni a giocare con gli stadi chiusi" approfondimento Gol+assist centrocampisti: Calha e Sergente al top Sarri che ha risposto così a una domanda sul possibile rinnovo di contratto: "Non so se il contratto è già arrivato, non chiamo il mio avvocato il giorno prima della partita. Ma se arriva si firma…". Pensiero poi sul momento delicato legato all’emergenza Covid: "Se la pandemia si considera pericolosa allora il lockdown deve essere non solo calcistico. Al contrario, se si considera il virus come un'influenza allora la cosa è diversa. Io spero non si arrivi di nuovo agli stadi chiusi perché ti fa passare la voglia anche a chi ha grande passione per il calcio come me".