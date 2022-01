Sub iudice Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia. È questa la decisione del giudice sportivo in merito alle 4 gare di campionato non disputate lo scorso 6 gennaio a causa dei provveddimenti della Asl di riferimento. Non è stato, dunque, assegnato nessun 3-0 a tavolino: neanche per la sfida del Dall'Ara, dove i nerazzurri ci avevano sperato a causa della distinta presentata dalla squadra di Mihajlovic. Sempre il giudice sportivo ha anche reso noto che si pronuncerà il 18 gennaio in merito al ricorso della Salernitana, relativo alla sfida non disputata contro l'Udinese dello scorso 21 dicembre. Il club campano, prelevato in extremis da Iervolino, è in attesa del via libera dalla Asl per non dover saltare la terza giornata consecutiva. I ragazzi di Colantuono saranno di scena domenica sera a Verona, contro l'Hellas.