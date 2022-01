Deulofeu: "In campo per amore di questo sport"

Il rientro in campo nel 2022 è stato a dir poco complicato per l'Udinese, costretta a scendere in campo con una formazione fortemente rimaneggiata e dopo il lungo stop imposto dall'Asl che aveva fatto saltare anche la precedente gara contro la Fiorentina. Ben 12 positivi, parecchi giocatori costretti a giocare dopo una settimana d'inattività e una panchina composta prevalentemente da Primavera, davanti c'era un'Atalanta capace di segnare 6 gol e di vincere agevolmente. Nonostante la pesante sconfitta, Deulofeu sui social si è congratulato con la sua squadra: "Dal martedì alla domenica a casa in quarantena e poi diretti alla partita per giocare. 12 positivi, 8 giocatori che si sono allenati da soli al campo: posso solo applaudire ciascuno dei miei compagni anche solo per essere scesi in campo per amore del nostro sport e sperare che questo non capiti mai più perché siamo dei professionisti in tutto e per tutto", le sue parole su Instagram.