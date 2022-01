Domani l'incontro Governo-Sport sui campionati

Djokovic si allena in attesa della decisione: le news LIVE

Altra giornata cruciale per Novak Djokovic, che attende di sapere se potrà restare in Australia e giocare gli Open, in programma dal 17 gennaio a Melbourne. Il destino del n°1 del mondo, che ha vinto l'appello contro l'espulsione e che si è allenato alla Rod Laver Arena, è in mano al Ministro dell'Immigrazione. Un portavoce del Governo: "Processo per la revoca del visto in corso, stiamo considerando la situazione". Media australiani: difficilmente si deciderà oggi. CLICCA PER LE NEWS LIVE