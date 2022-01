Jean Daniel Akpa Akpro, pur avendo superato le visite di idoneità con la Lazio, non parteciperà alla Coppa d'Africa a causa di alcuni postumi del Covid. "Ha avuto il Covid in forma acuta, con alcuni segni di polmonite, ha perso il 50% della sua capacità respiratoria", ha detto Patrice Baumelle, ct della Costa d’Avorio. L'attaccante tornerà presto a Roma

Jean Daniel Akpa Akpro non parteciperà alla Coppa d'Africa con la Costa D'Avorio. Il centrocampista della Lazio tornerà a Roma, a causa di alcuni postumi del Covid che non gli consentono di rendere al meglio in campo. Lo riporta il sito ufficiale della Costa d’Avorio: "Akpa Akpro non parteciperà al torneo. La CAF ha eliminato il nome del giocatore dall'elenco dei convocati, avendo sofferto di un grave infezione da Covid con il suo club". Patrice Baumelle, ct della Costa d’Avorio, ha aggiunto in conferenza stampa: "Ha avuto il Covid in forma acuta alla Lazio, con alcuni segni di polmonite, ha perso il 50% della sua capacità respiratoria". Dopo aver avuto il Covid, Akpa Akpro aveva comunque superanto le visite di idoneità svolte con la Lazio, ricevendo l’ok a raggiungere la propria Nazionale. Adesso invece i postumi del Covid sembrano aver impedito al giocatore di partecipare alla Coppa d’Africa. Pertanto, tornerà presto a Roma.