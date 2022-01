Gasperini: "Vicini a Ilicic, testa è una giungla"

Un pareggio in piena emergenza, Gian Piero Gasperini è soddisfatto per lo 0-0 ottenuto dalla sua Atalanta sul campo della Lazio. "Si può sempre fare di più, ma per me è difficile non essere contento della prestazione dei ragazzi. Tanti erano fuori ruolo e si sono dovuti adattare, peccato aver perso Miranchuk perché si stavano aprendo alcuni spazi e lui ne stava approfittando: quella sarebbe stata la nostra carta, visto che purtroppo in panchina non avevo attaccanti di ruolo. Ma sono molto felice di quello che hanno fatto i ragazzi", le parole dell’allenatore dell’Atalanta. Che a precisa domanda ha risposto così dei problemi personali di Ilicic: "Per me non è facile parlare di una situazione così personale. Posso dire che a Josip saremo sempre vicini, sono situazioni che vanno al di là del calcio e noi con lui abbiamo sempre avuto un rapporto di tanti anni, con situazioni molto felici in campo. È molto propositivo, è una persona normale. Avventurarsi nella nostra testa è una giungla, non è facile per gli psicologi, figurarsi per noi. Io spero che lui trovi delle soddisfazioni venendo al campo, come è sempre successo; non si è mai impegnato tanto come quest’anno. Lo aspetteremo tutta la vita come persona, come calciatore è imprevedibile la cosa. I medici non sanno darci una risposta, non posso darla io. Ne parlo questa volta per non parlarne più, è una cosa un po’ delicata", ha affermato Gasperini.