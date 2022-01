Tra i legami più significativi nella vita di Gianni Di Marzio c'è quello con Diego Armando Maradona. In un'intervista a Sky Sport l'ex allenatore del Napoli raccontò di come lo aveva scoperto, appena sedicenne, sui campi di Buenos Aires. "Per me Diego è stato la divinità del calcio - le sue parole - non ha avuto eguali al mondo, sia come giocatore che come uomo"