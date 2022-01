Gianni Di Marzio, un racconto senza fine

Chiunque abbia mai incrociato sul suo cammino Gianni Di Marzio, ha assaporato l’illusione che l’immortalità dovesse somigliargli un po': lo sguardo sempre vispo, la parola freneticamente impegnata in racconti senza fine. Sempre giovane. Come quella volta nel '78 che in Argentina scoprì il pianeta Maradona, la delusione per non essere stato capace di convincere Ferlaino a puntare su quel ragazzino nato per caso in Argentina, ma napoletano nell’anima. Come lui. Oppure trucchi di un altro calcio, quando consegnò allo speaker dello stadio pugliese la formazione dell’Internapoli con una piccola grande bugia: invertì le maglie di Chinaglia, gigante eternamente beccato dalle tribune, e di Orsi, attaccante formato mini vestito con una numero 9 esageratamente grande. Si prese tutti i fischi e Chinaglia segnò due gol nell'indifferenza. Gianni non aveva ancora trent'anni, ma era già straordinariamente furbo. E bravo.