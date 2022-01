Sarri: "Atalanta in emergenza? Noi con 7 in meno"

Maurizio Sarri non è soddisfatto per il risultato ottenuto con l'Atalanta (0-0), analizza il match e prova a vedere quello che di buono ha mostrato la sua Lazio: "L'Atalanta aveva delle grandi difficoltà, ma noi avevamo cinque giocatori fuori con due rientrati ieri - dice - Anche noi abbiamo i nostri problemi. Abbiamo fatto a meno di sette giocatori e abbiamo fatto una buona partita tatticamente. C'è mancata brillantezza e nella ripresa hanno pesato i 120' giocati con l’Udinese". Una Lazio che non subisce gol da tre partite ma che oggi ha faticato in fase di finalizzazione: "Offensivamente, negli ultimi venti metri, abbiamo faticato ma fin lì abbiamo fatto bene con qualità e palleggio. Nella zona di campo dove serve brillantezza fisica abbiamo pagato qualcosa - spiega ancora - L’Atalanta i difensori li aveva e per la partita fatta hanno fatto molto comodo. Felipe Anderson non attacca molto l’area, anche Zaccagni per caratteristiche non lo fa. Il rientro di Pedro ci aiuterebbe molto".