Ibra vuole tornare: l'allenamento è mostruoso

Zlatan Ibrahimovic è fuori dallo scorso 23 gennaio per un problema al tendine d'Achille, che lo ha costretto a saltare anche il derby. Lo svedese sta lavorando in palestra per tornare al più presto in campo, e il video del suo ultimo allenamento postato sui social è davvero impressionante. Ibra si tiene appeso con le gambe a un sacco da pugilato, e fa una serie di addominali sospeso in aria. Il tutto accompagnato dalla parola "Patience"