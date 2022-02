Buone notizie in casa Torino alla ripresa degli allenamenti in vista del match di sabato prossimo contro il Venezia. E' tornato infatti ad allenarsi in gruppo Andrea Belotti che si era infortunato nel match di campionato giocato all'Olimpico contro la Roma lo scorso 28 novembre

Ivan Juric può tornare a sorridere. Quest'oggi dal Filadelfia è tornato ad allenarsi per buona parte con il gruppo anche Andrea Belotti. Il capitano del Torino era fuori dallo scorso 28 novembre dopo aver rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra nel match dell'Olimpico di Roma contro i giallorossi. Belotti, la cui ripresa sarà graduale, potrebbe tornare tra i convocati in vista del match con il Venezia di sabato prossimo ed essere poi a disposizione per il derby con la Juventus in programma venerdì 18 febbraio. Nell'allenamento odierno hanno lavorato a parte Brekalo, Buongiorno e Zaza