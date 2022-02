Dopo la vittoria della sua Fiorentina contro lo Spezia, l'allenatore viola è tornato a commentare l'accoglienza ricevuta dai suoi ex tifosi, che lo hanno preso di mira per buona parte del match: "Io ho sbagliato e ho chiesto scusa, ma non sono la persona che hanno voluto etichettare". La difesa di Pradè: "Italiano persona vera, ha sofferto questi giorni. Ci stanno gli sfottò, ma stasera atmosfera surreale", poi spiega come sono andate le trattative in estate

La Fiorentina torna a vincere anche in campionato. Contro lo Spezia (2-1) la squadra di Italiano si prende i tre punti e vola a 7 lunghezze dalla zona Champions League con una partita da recuperare: "Sì, è lecito sognare", ha commentato Italiano nel postpartita ai microfoni di Sky Sport. "Però noi in questo momento anche durante le partite non riusciamo a essere continui con un rendimento costante. La classifica è bella e ci teniamo a mantenere la nostra posizione. Dobbiamo cercare di crescere: la continuità è un problema che rischia di non farci rimanere dietro alle grandi. Oggi comunque siamo stati bravi, facendo un'ottima gara". Dopo l'analisi tecnica, Italiano si è poi pronunciato sull'accoglienza dei suoi ex tifosi, che lo hanno offeso più volte durante la partita. I tifosi dello Spezia imputano a Italiano il fatto di averli traditi, per aver lasciato la squadra dopo che l'allenatore aveva confermato la volontà di proseguire in Liguria: "Non sono la persona che hanno cercato di etichettare. Io ho chiesto scusa perché la mia comunicazione è stata sbagliata. Ho fatto degli errori che non commetterò mai più, ma ripeto: non sono quella persona. In tanti lo sanno, non ho altro da aggiungere".