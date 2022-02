1/14 ©IPA/Fotogramma

IL SURINAME INSIEME AD ALTRE 96 NAZIONALITÀ



È il bilancio dei Paesi in gol nella storia della Serie A. L’ultimo a iscriversi è il Suriname, dove nella capitale Paramaribo era nato Clarence Seedorf. Consideriamo la nazionalità calcistica dei giocatori, ovvero quella rappresentata in carriera: l'ex Milan giocò sempre con l’Olanda. Decisione opposta per Ridgeciano Haps, nato a Utrecht ma sceso già in campo con la Nazionale surinamese. Il suo gol al Torino è il primo del suo Paese nel massimo campionato italiano: quali Nazioni sono invece rimaste ancora a secco?