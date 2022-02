L'ultimo report dell'osservatorio calcistico CIES si concentra sul tempo effettivo medio delle partite nei 36 tornei europei, analizzati dalla stagione 2018/19 ad oggi. Come si posiziona la Serie A? Ecco la top 10 e in coda la classifica per la media di occasioni da gol create a partita, dove il nostro campionato è tra i migliori