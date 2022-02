Sono state smentite risolutamente le indiscrezioni su una possibile cessione del club bergamasco al fondo americano KKR, una società di investimento che offre soluzioni in ambito assicurativo, patrimoniale alternativo e dei mercati di capitali. Un portavoce di KKR a RadioCor: "Mai presa in considerazione"

Le voci si rincorrono, i tifosi sognano lo sbarco degli americani, ma il fondo Usa KKR si tira fuori dall'affaire. Al centro l'Atalanta, l'ultima di una serie di squadre (dalla Roma al Genoa, passando per Spezia e Spal) finite nel mirino del business a stelle e strisce. Segno che il calcio italiano fa gola agli Usa. KKR (Kohlberg Kravis Roberts) però ha smentito le indiscrezioni per il passaggio del club bergamasco in mani americane. "Mai presa in considerazione" fa sapere il fondo statunitense gia' interessato all'acquisizione del colosso delle compagnie telefoniche TIM e forse ad affari col Gruppo Percassi. Dunque niente cessione dell'85 per cento (si parlava del 70-75%) del pacchetto azionario per 350 milioni da parte dell'attuale proprietà.