Inzaghi: "Vittoria Scudetto? No, ma è importante"

L'allenatore dell'Inter commenta l'importante successo di Bergamo con l'Atalanta e la mini-fuga sul Napoli: "Sono molto soddisfatto della prestazione, per battere l'Atalanta ci vogliono tante cose ma credo che abbiamo vinto con merito". Obiettivo triplete: "Vogliamo giocare quante più gare possibili e con questo spirito possiamo fare grandi cose"

E' sereno e soddisfatto Simone Inzaghi dopo la vittoria di Bergamo con la quale la sua Inter lancia un segnale forte al campionato: "Sono molto soddisfatto oltre che per il risultato anche per la prestazione, abbiamo giocato con personalità, potevamo chiuderla anche nel primo tempo, il raddoppio di Lautaro era regolare - dice - L'Atalanta è una grande squadra e le abbiamo concesso poco. Non abbiamo fatto nulla ma dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi, abbiamo tanti giocatori a casa ma con questo spirito possiamo fare grandi cose. Vittoria Scudetto? No, vittoria molto importante perché siamo tutti lì".

"Vogliamo giocare più partite possibili" Un'Inter che ha mostrato un atteggiamento agguerrito sin dall'inizio della partita: "In queste settimane si leggeva tutt'altro ma poi con prestazioni del genere... Eravamo alla fine di un ciclo di partite interminabile - spiega ancora - Mancano nove alla fine del campionato, noi ne abbiamo anche altre e ai ragazzi non posso chiedere di più". Inzaghi riesce sempre a imbrigliare l'Atalanta: "Con l'Atalanta ci vogliono tante cose, bisogna giocare bene tecnicamente, tutte le volte sono gare diverse ma sono sempre avvincenti, è stata una bella gara, a viso aperto e giustamente sono due squadre là davanti in classifica". Obiettivo triplete: "Noi vogliamo giocare più partite possibili, si parla tanto anche che non possiamo vincere nulla, siamo contenti di giocare tante partite, ora ci sarà la sosta e ricominceremo, non ci si guarda indietro anche se chiaramente stasera siamo contenti perché abbiamo vinto meritatamente. Io ascolto tutti ma sappiamo come è lo sport".

"Ho dei giocatori incredibili, speriamo di recuperarne qualcuno" "I miei giocatori ora sono incredibili, siamo venuti a giocare con tante defezioni, abbiamo fatto tantissime partite in grandissima emergenza, ma con queste disponibilità sono molto soddisfatto. Ora c'è questa sosta, speriamo di recuperare qualche giocatore che non vede l'ora di rientrare. Dumfries mi sembrava abbastanza tranquillo, c'è speranza di riaverlo presto".