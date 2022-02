Marotta, Ausilio e Baccin rinnovano fino al 2025

Beppe Marotta sarà l'amministratore delegato dell' Inter fino al 30 giugno 2025. È ufficiale il rinnovo del dirigente con il club nerazzurro. Il prolungamento del contratto del management dell'area sportiva era nell'aria da settimane e mancava soltanto l'annuncio. Oltre a Marotta, infatti, hanno rinnovato il loro accordo con l'Inter per altri tre anni anche il direttore sportivo Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin .

Inter-Marotta, i tre anni del rilancio

Era il 13 dicembre 2018 quando l'Inter ufficializzò l'arrivo di Beppe Marotta, appena due mesi dopo il suo addio alla Juventus. In poco tempo il dirigente originario di Varese è riuscito a riportare l'Inter al successo, con la vittoria dello scudetto e della Supercoppa Italiana. Una vita in nerazzurro, invece, quella di Piero Ausilio che dal 2 luglio 2017 è affiancato da Dario Baccin, ex responsabile del settore giovanile del Palermo.