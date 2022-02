Stadi, capienza torna a 75% già da questo week-end

Dopo le indicazioni delle scorse settimane è arrivata l'ufficialità da parte del Governo per la riapertura della capienza degli stadi al 75%. Entra in vigore già da questo sabato e prescinde dal colore delle regioni. La sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali auspica una rapida eliminazione di ogni limitazione

Una richiesta esplicita di tutte le società di serie A e B con l'appoggio del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Da oggi gli stadi tornano a riempirsi al 75% della capienza massima mentre gli impianti al chiuso di basket e volley possono arrivare fino al 60%. Una novità frutto dei dati sul Covid che mostrano una curva dei contagi in sensibile discesa nelle ultime settimane. La misura varrà in tutte le zone d'Italia e prescinde dal colore delle regioni stesse come lo stesso Governo ha precisato in una nota