10/16

INTER, 9 PUNTI PERSI CONTRO CHI LOTTA PER L'EUROPA - Oltre a tre partite con squadre di metà classifica (tra queste solo il Sassuolo ha battuto l'Inter), i campioni in carica sfideranno 4 club in lizza per l'Europa. In tutto questo sono compresi anche due match contro nepromosse, avversarie che finora non hanno tolto punti ai nerazzurri. Ecco, invece, con chi li ha persi tra le squadre in lotta per l'Europa: