Inter, striscioni d'incoraggiamento ad Appiano

Un solo punto nelle ultime tre giornate di campionato per l'Inter, che ha vissuto una mini-serie negativa in cui sono arrivati il pareggio di Napoli e le sconfitte a San Siro contro Milan e Sassuolo. In mezzo anche il ko, sempre in casa, nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool. L'unico successo del mese di febbraio è arrivato in Coppa Italia, per 2-0 contro la Roma. Un momento delicato della stagione per la squadra di Simone Inzaghi, che però si è risvegliata con un grande incoraggiamento da parte dei tifosi. All'esterno del centro sportivo di Appiano Gentile, infatti, sono apparsi degli striscioni appesi con l'obiettivo di dar carica al gruppo in vista dei prossimi impegni. "Con la forza si vincono le battaglie, col carattere si vince la guerra. La Nord è con voi", il messaggio rivolto alla squadra.