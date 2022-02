Bergomi: "Con l'arrivo del nuovo allenatore, il Genoa ha cambiato atteggiamento in campo, un po' in tutti i reparti. Destro out dalla formazione titolare? Forse Blessin non vuole dare riferimenti a De Vrij e sfrutta Yeboah per attaccare gli spazi. Se l'Inter fa l'Inter e torna a velocizzare il palleggio, però, può vincerla. L'aspetto fisico sarà importante"